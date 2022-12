Non è l’Arena | Massimo Giletti sbotta | “Una sco*ata generale | usate i termini giusti” La lite tra la pornostar Malena e l' ”influencer del Botticelli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tra gli argomenti trattati ieri 11 dicembre a Non è, anche quello ‘hard’ di OnlyFans, la piattaforma che fornisce immagini e video esclusivi (perlopiù hot) sottoscrivendo un abbonamento. In collegamento ci sono Vittoria e Matteo, i due di Varese che hanno dichiarato di guadagnare fino a 50.000 dollari al mese su OnlyFans. “Non voglio dire niente, qualcuno potrebbe pensare che agite stasera. Per cortesia, perché vi vedo già in cucina, potrebbe essere molto erotico. Vedo il forno a microonde, giustamente mentre metti la teglia dentro… qualcuno potrebbe avere delle idee”, così ha esordito il conduttore. La coppia ha preferito non rispondere. Quindi il presentatore ha dato loro la possibilità di parlare: “Noi facciamo video porno principalmente su OnlyFans. Tutto è nato durante la pandemia, eravamo a casa, abbiamo ...