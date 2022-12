MotoGp | Quartararo | piccola frattura alla mano sinistra Non sarà necessaria l’operazione

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Ieri ho avuto una caduta durante il mio allenamento di motocross e ho subito una. Nessun intervento chirurgico necessario, il tempo per riprendersi”. Queste le dichiarazioni su Twitter del pilota dellaFabio. Il francese torna a scrivere sui social e rassicura i tifosi sulle sue condizioni, dopo l’incidente di ieri. Nonper il campione del mondo di2021, che non è in dubbio per l’inizio di stagione. SportFace.

l pilota francese ha avuto un incidente durante un allenamento in motocross nella giornata di domenica.- secondo nel Mondiale2022 alle spalle di Bagnaia - ha postato una foto sui social con la mano sinistra fasciata: 'Ho avuto una piccola frattura, ma non è necessario nessun ...Dopo l'addio di Valentino Rossi e i problemi fisici di Marc Marquez, ci hanno pensato Pecco Bagnaia e Fabioad accendere nuovamente l'interesse attorno allama serve altro In primis,...Ezpeleta, CEO di MotoGP, spiega come si voglia espandere il brand e rendere tutto più spettacolare. C'è un'idea che non piace: la radio come in F1.La Yamaha correrà il Mondiale MotoGP2023 con appena due moto in griglia, e per questo si cerca un difficile accordo con Rossi per il 2024. Intanto, Quartararo continua le sue critiche.