Mazzette dal Qatar | il giudice scrittore Michel Claise che conduce le indagini | “Combattiamo guerre con le catapulte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il terremoto giudiziario, che sta sconvolgendo Bruxelles con l’inchiesta belga sulle presuntedal, è coordinato da un magistrato molto famoso., infatti non è solo paladino dell’anticorruzione ma uno, autore di libri noir e gialli. Sessantasei anni, avvocato per un ventennio, poiistruttore,è l’uomo che scova i reati finanziari in una città come Bruxelles, che concentra interessi e mire di mezzo mondo. “con lecontro criminali molto più attrezzati” dice. L’inchiesta sullearrivate dala eurodeputati e funzionari dell’Eurocamera per indirizzare le decisioni dell’unico organismo Ue eletto ...