Max Giusti | “L’entusiasmo ti trascina”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il segreto del successo è credere nell entusiasmo di nuove avventure» Gazzetta del Mezzogiorno, di Donato Menga, pag. 14 É uno dei personaggi dello spettacolo più versatili del momento e riesce a spaziare dalla radio alla Tv, passando per il cinema e il doppiaggio. Ma è il teatro il contesto in cui la sua verve e la capacità di coinvolgere ere il pubblico si manifesta in tutta la sua potenza. Maxha cominciato a calcare i teatri già dal 1994 annoverando collaborazioni molto importanti con nomi del calibro di Dario Fo e Pietro Garinei dal quale è stato diretto in Aggiungi un posto a tavola e Se il tempo fosse un gambero. È reduce da un grande successo al Sistina di Roma nei panni de Il Marchese ciel Grillo. Maè un talento dalle tante facce che è molto difficile «restringere» in un ruolo e pare che non stia mai ...