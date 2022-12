Manchester United | piace Dumfries Frimpong e Malo Gusto le alternative

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilsegue Denzel. L’esterno dell’Inter – in luce nell’ultimo Mondiale – è tra i nomi di Ten Hag per rinforzare la fascia destra.anche Jeremiedel Bayer Leverkusen, come riporta l’edizione tedesca di Sky Sport. Non solo. losarebbe interessato anche adel Lione, seguito in passato anche dalla Juventus. SportFace.

Ok Calciomercato

Il riferimento a Goncalo Ramos , strepitoso ai Mondiali con il Portogallo e seguito dal, è evidente. Porte chiuse alle cessioni per il Benfica.Commenta per primo Il Psg è interessato a Marcus Rashford . L'attaccante inglese ha il contratto in scadenza a giugno ma ilha un'opzione per rinnovarlo fino al 2024; e probabilmente la eserciterà. Manchester United, ten Hag: “Eserciteremo l’opzione per i rinnovi di Dalot e Rashford fino al 2024” Brutte notizie per il calciomercato della Juventus, che non potrà contare su Diogo Dalot: a confermarlo è lo stesso tecnico Erik ten Hag ...Per farlo partire però i nerazzurri chiedono 60 milioni di euro, una cifra sicuramente molto alta per la maggior parte dei club Speriamo di no, altrimenti è difficile trasferirlo”, fanno intuire la vo ...