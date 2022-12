I programmi in tv oggi | 12 dicembre 2022 | film e intrattenimento

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Su Rai Tre Report, su Sky Cinema The Hanging Sun – Il sole a mezzanotte. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Il Campione. Christian Ferro è un gran talento del calcio ma con un carattere burrascoso che lo porta spesso a mettersi nei guai. Tito, il presidente della Roma, vuole che metta la testa a posto facendolo studiare. Valerio, ex professore che ormai lavora solo dando ripetizioni, sigla un accordo con la dirigenza della squadra, garantendo per il suo ...

... che deve indirizzare i voti dei colleghi in base aiconcordati. L'Rma abroga il Defense ... qualche giorno dopo la cancellazione della Roe vs Wade da parte della Corte Suprema,a ...... la scoperta della complessità delle cose che sfuggono alle gabbie deiprestabiliti, dei ... la scuolanon è più un centro culturale. Separazioni sempre più dicotomiche tra saperi ...Tutto quello che c'è da sapere su Un Natale in famiglia: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!Tutto quello che c'è da sapere su Come neve a Natale: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!