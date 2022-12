Agenzia ANSA

in lieve flessione il prezzo del. Dopo essere scivolato sotto la soglia dei 130 euro nel corso della giornata il Ttf ad Amsterdam ha concluso a 136,5 euro al megawattora ( - 1,8%). . 12 ...In questo clima di attesa, Milanoa +0,11%, mentre gli altri listini terminano in calo: ... Sul price cap per ilperò nulla sembra scontato. Non tutti i paesi vogliono l'intesa, riferiscono ... Gas: chiude in lieve flessione a 136 euro (-1,8%) (ANSA) - MILANO, 12 DIC - Chiude in lieve flessione il prezzo del gas. Dopo essere scivolato sotto la soglia dei 130 euro nel corso della giornata ...Risale Tim (+3%) su speranze schiarita rete unica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Vigilia nervosa per le Borse europee che, in ...