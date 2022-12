Christina Ricci | chi è l' attrice?

Il più importante easter egg, come sappiamo, è infatti legato alla presenza nella serie di. Quest'ultima interpretò il ruolo di Mercoledì nella pellicola mentre nello show Netflix ...Il più importante easter egg, come sappiamo, è infatti legato alla presenza nella serie di. Quest'ultima interpretò il ruolo di Mercoledì nella pellicola mentre nello show Netflix ...All’interno del cast della storica pellicola figurava anche Christina Ricci che, come ormai noto, vestiva proprio i panni di Wednesday. Un omaggio piuttosto evidente a uno dei prodotti sugli Addams ...La serie di Netflix Mercoledì, diretta da Tim Burton e ispirata alla figlia dark de La famiglia Addams, Mercoledì Addams, sta facendo furore sulla piattaforma di entertainment, come nel mondo digital ...