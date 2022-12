Ultime Notizie – Qatargate | Gentiloni | “Gravissimo | danno di immagine molto serio”

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Se si dimostrerà vero” il caso di corruzione al Parlamento Europeo “allora è una cosa gravissima“. A scandirlo è stato il Commissario europeo all’Economia, Paolo, commentando a “in Mezz’Ora in Più’ su Rai 3 il caso di sospetta corruzione dal Qatar che vede coinvolti esponenti del Pe tra cui Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Panzeri e Luca Visentini, rispettivamente ex europarlamentare e segretario generale dell’organizzazione internazionale dei sindacati Ituc. Conversando con Lucia Annunziata,ha sottolineato che “se quello che emerge dai media fosse confermato si tratterebbe in sostanza di esponenti del Parlamento Europeo che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro in Qatar” e tutto ciò “sarebbe una vicenda vergognosa”. “E’ unreputazionale ...

Il Sole 24 ORE

Clicca su foto allegate per vedere: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleFino a quando si potrà andare ancora in pensione prima di 3 anni Secondo quanto riportano le, si potrà andare in pensione prima fino a 3 anni, cioè a 64 anni, ancora fino al 2024 , ... Ucraina, ultime notizie. L’appello di Papa Francesco: il Natale porti pace. Kiev: in arrivo droni ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'Argentina si è qualificata per le semifinali del Mondiale, ma per la squadra di Lionel Messi bisogna registrare una dura stoccata.