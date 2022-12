Traffico Roma del 11-12-2022 ore 18 | 30

(Di domenica 11 dicembre 2022) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara Haven trovati a questo aggiornamento rientro aper il ponte dell’Immacolata nella zona Nord incolonnamenti sulla diramazione della A1 altezza Settebagni sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Porta die la Salaria verso la Cassia alle barriere diEst e diSud sulla via Salaria difficoltà di circolazione tra la motorizzazione e l’aeroporto dell’Urbe incolonnamenti ancora intenso ilin centro e a Trastevere code sul lungotevere incolonnamenti sul Muro Torto da questa mattina di sesso della strada sul viale San Giovanni Bosco chiusa verso Piazza dei Consoli con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

... mentre i venti neo - consiglieri togati eletti a settembre non arriveranno aprima di ... con a sorpresa uno sponsor di tutto rispetto, il redivivo Luciano Violante che, incurante deldi ...... il grumo di interessi internazionali che lucra denaro e posizioni di potere con ildi ... ottenne un visto per incontrare in Sicilia e ale autorità del nostro Paese. Dal luglio 2018 è ...Dovevano durare pochi giorni, invece compiono domani tre mesi i lavori di rifacimento marciapiedi e del manto stradale in via Chiarugi, nel tratto tra via Trionfale e piazza Santa Maria della Pietà, i ...Tragedia a Fidene, quartiere del nord est di Roma, dove un uomo è entrato in un bar sparando all’impazzata numerosi colpi d’arma da fuoco contro alcune persone ...