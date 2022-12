Napoli | fidanzati spacciatori a Portici | arrestati - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 11 dicembre 2022) I carabinieri hanno 'osservato' la coppia per diverso tempo: in tasca cocaina e hashish. Aggiornavano il libro contabile dell'attività di spaccio. In un deposito gli attrezzi per il confezionamento ...

I carabinieri hanno 'osservato' la coppia per diverso tempo: in tasca cocaina e hashish. Aggiornavano il libro contabile dell'attività di spaccio. In un deposito gli attrezzi per il confezionamento. I militari hanno osservato la coppia per diverso tempo, accertando i loro comportamenti illeciti, fino a intervenire e bloccarli. Nelle tasche dei due una dose di cocaina e 13 dosi di hashish.