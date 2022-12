La morte del fratello di Gabriella Labate e quella farfalla che vive da anni sul suo terrazzo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 dicembre 2022)è così orgogliosa della sua famiglia che ha creato con Raf ma dietro il suo meraviglioso ci sono grandi dolori, soprattutto ladi suoRoby. Ne ha parlato più volte ma a Verissimo confida che nonostante passino gliil dolore non passa. Ildiè morto per un terribile tumore, un cancro al cervello che in pochi mesi l’ha portato via. “Ci divideva solo un anno, Roby non c’è più ma c’è lo stesso, aveva 44, ha avuto un tumore al cervello che l’ha portato via in pochi mesi. Un gran dolore perché nessuno di noi era preparato a questo addio. Lui è il mio angelo”.è sicura che lui riesca manifestarsi sempre con una ...