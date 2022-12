Kate Middleton in rosso natalizio per la cerimonia in onore della Regina Elisabetta | ecco quando

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 11 dicembre 2022) La Royal Family si sta preparando per le vacanze di Natale e uno degli eventi più attesi è senza dubbio ladei canti natalizi all’Abbazia di Westminster.è già entrata nel vivo dell’evento che, verrà trasmesso in televisione e sarà dedicato interamente alla figura di Sua MaestàII, scomparsa tre mesi fa. A prendere il suo posto come prossimo alla Corona, il figlio re Carlo III, che sarà presente allainsieme alla consorte Camilla. Royal Carols: Together at Christmas A dare una piccola anteprima dell’evento Royal Carols: Together at Christmas è stata la principessa del Galles,. Il promo mostra la moglie del principe William in uno spendido abitoin perfetta linea con lo spirito ...