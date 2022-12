Iran | ex calciatore condannato a morte ' Traditore | ha insultato l' Islam' - Esteri - quotidiano net

Rischia l'impiccagione il 26enne Amir Nasr - Azadani. Alcuni giocatori della nazionale iraniana, tra cui Ali Karimi e l'ex Mahdavikia, ne avevano chiesto il ...Il capo del tribunale di Isfahan, Asadollah Jafari, ha dichiarato che l'exdelle squadre ...armato e organizzato che opera con l'intenzione di colpire la Repubblica islamica dell'". ...Non si ferma la repressione in Iran dove nei primi 83 giorni di proteste hanno perso la vita, tra gli altri, 44 tra bambini e adolescenti. Sono stati tutti feriti a morte da proiettili sparati ...L'ex calciatore iraniano Amir Nasr-Azadani, di 26 anni, è stato condannato a morte per aver preso parte alle proteste contro il regime ...