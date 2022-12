Inghilterra | delusione Kane | “Rigore sbagliato? Di solito se ne calcia uno ma…”

Goal Italia

Ancora unaper la nazionale inglese, eliminata ai quarti di finale del Mondiale dagli storici avversari francesi. La stampa britannica si scatena con i giochi di parole: Harry Kane, con il rigore del ......unasportiva da accettare. Southgate E' stato un CT incredibile, basti pensare al punto in cui ci ha preso e a quello in cui ci ha portati: ha fatto fare una scalata enorme all';... Inghilterra, l'ennesima delusione: dai Mondiali 1966 solamente flop La seconda semifinale di Qatar 2022 sarà Francia-Marocco: fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Inghilterra.Le parole del capitano dell'Inghilterra Harry Kane dopo il rigore sbagliato contro la Francia Protagonista in negativo dell'eliminazione dell'Inghilterra a causa di un calcio di rigore sbagliato, Harr ...