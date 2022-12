Info su prevendita biglietti per Lube – Prisma di SuperLega

Leggi su seriea24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si avvicina la 1ª partita del girone di ritorno in SuperLega Credem Banca per i campioni d’Italia. A.S. Volleycomunica che domani, lunedì 12 dicembre, alle 17 prenderà il via laal botteghino per la sfida tra la CucineCivitanova e la GioiellaTaranto di domenica 18 dicembre (ore 18) all’Eurosuole Forum. Dal pomeriggio di domani sarà attiva anche laonline e punti vendita Vivaticket. Nella seconda parte della Regular Season la formazione biancorossa cercherà di capitalizzare i progressi e l’esperienza accumulata nel girone di andata, ma sarà necessario il solito grande contributo della tifoseria di casa sugli spalti. VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito ...