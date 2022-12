Il “Vigorito” torna amico | Tello firma il bis | la Strega fa un balzo in avanti

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiOltre cento giorni dopo l’ultimo successo intero, in Beneventoa far festa al “Ciro”. La vittoria di misura contro il Cittadella è la prima casalinga della gestione Cannavaro. Una prestazione non brillante da parte dei giallorossi, ma in una settimana densa di impegni ciò che conta sono solo i tre punti. Un successo che consente alladi concedere il bis dopo l’exploit di Parma e, soprattutto, di compiere uninin classifica e di recuperare due posizioni. Formazione annunciata per Cannavaro. Improta scala in difesa al posto dell’infortunato Letizia, lasciando spazio a centrocampo al rientro di Acampora. Gorini perde anche Perticone nel riscaldamento. InAntonucci a supporto del tandem composto da Varela ed ...

