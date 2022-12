Il Bari stravince sul Modena in dieci | De Laurentiis |  «Ho visto dieci guerrieri»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilha vinto sul(4-1) in, giocando con un uomo in meno (espulso Maiello) per un’ora ma tenendo sempre tra le mani il pallino del gioco. La squadra di Mignani resta al terzo posto da sola, dietro la Reggina, che ha vinto in casa del Como. Quella delè stata una prova di grande carattere. La squadra si è imposta grazie ai gol di Botta, Folorunsho e Di Cesare e all’autogol di Cittadini. I tre punti conquistato sono importantissimi. Nel post partita, l’allenatore del, Michele Mignani, ha commentato la partita. “Noi dobbiamo avere questo atteggiamento, lo spirito di sacrificio per noi deve essere il presupposto di ogni partita. Poi ci sono gare dove ti escono certe giocate, lo spirito oggi è stato quello giusto e lo è stato anche quando non si vinceva. Vincere in ...