(Di domenica 11 dicembre 2022) Le parole di, ex attaccante italo-brasiliano dellasull’attuale situazione del club blucerchiatoha parlato a Il Secolo XIX. L’ex calciatore dellaha fatto il punto sul proprio futuro nel mondo del calcio. PAROLE – «Quando ho lasciato la Cina avevo detto al mio agente che l’unico club in cui sarei tornato in Italia era la Samp: c’erano altre possibilità, ma non ho voluto. C’era voglia di tornare da parte mia, ma il club ha avuto altre idee e le rispetto. Anche ora non ci sono stati contatti ma se un giorno arrivasse una chiamata della Samp nonno: ho ancora tanti tifosi che mi scrivono e mi ricordano i miei gol, le emozioni vissute». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

Come riportato da alfredopedullà.com, la… Reggina, in arrivo Piovaccari La, dopo aver ufficializzato proprio in queste ore l'arrivo dell'attaccantedal Cesena, è… Reggina,...La Roma ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro lain Serie A (2N, 1P) e nel 50% di queste gare non ha subito gol (quattro su otto) " nelle precedenti otto gare i giallorossi avevano ... Eder: «Sampdoria Non riuscirei a dire no. Farò il tifo» L’ex attaccante blucerchiato Eder in vacanza a Genova: “Per questa città e per la Sampdoria provo un affetto speciale, i tifosi mi hanno ...Genova – «Alla Sampdoria ho vissuto i miei anni migliori ... A casa ho la foto di quell’esultanza». Eder Citadin Martins non dimentica. Finita l’avventura di due anni al San Paolo, l’attaccante è ...