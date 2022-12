Caniggia | “So delle cose sulla morte di Maradona”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Claudioè tornato a parlare delladirivelando di essere a conoscenza di alcuni particolari inediti. Claudio, stella dell’Argentina a Italia 90 e protagonista in Serie A soprattutto con la maglia dell’Atalanta, ai microfoni del Corriere dello Sport ritorna a parlare delladi. “So, le tengo per me. Posso dirti che idea mi sono fatto della sua esistenza perché lo conoscevo nel profondo. Lui doveva proteggersi, nessuno nasce preparato a vivere una vita così. Dicevano che fosse vittima di questo o quel personaggio, di questa o quella situazione, parlavano a sproposito della sua presunta fragilità. Diego ha sempre deciso cosa fare o non fare, non si è mai fatto imporre nulla da nessuno. Gli piaceva ...

Calciomercato.com

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport Squilla il mio cellulare. Assolutamente inatteso, è Walter Zenga da Dubai. Non ci posso credere: proprio mentre davanti a me, per un'intervista, c'è, eletto ...Poiparla di Messi: 'Leo in campo è impressionante. Ma ho sempre detto che Maradona e Pelé sono sopra tutti'. E, infine, su Maradona e sulla morte di Diego: 'Socose, le tengo per me. ... Caniggia sulla morte di Maradona: 'So delle cose, le tengo per me'. E scagiona Zenga: 'L'uscita Segnavo lo stesso' Diego Armando Maradona è morto due anni fa ma la sua leggenda rimarrà per sempre. La sua è una storia impossibile da dimenticare ...L'ex giocatore argentino Claudio Caniggia ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha fatto delle rivelazioni sulla morte di Maradona e la sua vita. Sulla morte del Pibe ...