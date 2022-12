Auto in fuga dai carabinieri si schianta ad Alessandria | morti 3 giovani

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - C'è una prima ricostruzione della dinamica del gravissimo incidente stradale che all'alba è costato la vita a tre ragazzi, di cui uno di 15 anni, alla periferia di. Secondo quanto si è appreso l', una Peugeot 807 su cui viaggiavano in sette, sarebbe stata notata da una pattuglia deial quartiere Cristo, nella zona sud della città, mentre procedeva zigzagando. I militari avrebbero intimato l'alt accendendo i lampeggianti. Ma chi era alla guida avrebbe accelerato dirigendosi verso la periferia lungo la provinciale 244. Ne è nato un inseguimento. La vettura con a bordo iha fatto perdere le proprie tracce nella zona della Scuola agenti di Polizia, non lontano dal casello disud sulla A26. Poco dopo, pero', all'altezza del passaggio a livello per ...

Poco dopo, pero', all'altezza del passaggio a livello per Cantalupo, forse a causa della nebbia e dell'asfalto viscido, l'si è schiantata contro la barriera del passaggio a livello ed ha finito ...Laè finita, appunto, all'altezza del passaggio al livello dove l'è finita fuori strada. Il conducente, riporta il quotidiano torinese, ha totalmente perso il controllo dell': è stato ...La corsa dell'auto in fuga, invece, prosegue, così come le ricerche per intercettarla. Poco dopo, sempre durante la fuga, vicino al passaggio a livello di Cantalupo l'uomo alla guida avrebbe perso il ...Erano in sette a bordo dell'auto che, alle 4 di stamani, 11 dicembre 2022, non si è fermata all'alt dei carabinieri. Quando ha visto la paletta dei militari, il conducente ha deciso di dare gas e fugg ...