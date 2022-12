Alessandria | drammatico incidente notturno | 3 morti anche una 15enne e 4 feriti

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono tre le vittime dell'avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244 alla periferia di, nelle prime ore di questa mattina. Arrivato in ospedale già in gravi ...

Giovani, italiani, sarebbero di. E' una prima ricostruzione dell'incidente fornita ... Tra le cause dell'incidente, invece, non si esclude unmix di alta velocità, nebbia, manto ...Giovani, italiani, sarebbero di. E' una prima ricostruzione dell'incidente fornita ... Tra le cause dell'incidente, invece, non si esclude unmix di alta velocità, nebbia, manto ...E' di 4 morti e 3 feriti il tragico bilancio di un incidente stradale alle porte di Alessandria. Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21 e Denise Maspi di 15, sono morti sul colpo, mentre ...È di 4 morti, di 23, due di 21 e 15 anni, e 3 feriti il bilancio di un incidente avvenuto alle porte di Alessandria. L'auto, che è finita fuori strada, non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri.