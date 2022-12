12 dicembre 1969 | la strage di Piazza Fontana

Leggi su dilei

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ci sono alcune ferite che continuano a fare male e a sanguinare anche dopo anni, perché è loro il compito di preservare una memoria storica che serve da monito per l’intera società. E lo sa bene, Fortunato Zinni, che con quella ferita ci vive e ci convive da quel maledetto 12, da quel giorno in cui vide gli altri, tutti gli altri, morire. E non importa se la vita gli ha concesso una seconda opportunità, quella di ricominciare e di dimenticare. Perché lui, il sopravvissuto della stage dinon vuole farlo. Come non vogliono farlo neanche gli altri. Quelli che quel giorno dihanno perso un compagno, un amico, o un familiare, quelli che hanno perso tutto, anche la speranza di un futuro migliore. Perché c’era una vita prima di quel 12, prima della ...