Ultime Notizie – Salvini dice no a Bossi | “Consiglieri espulsi? Hanno fatto loro scelta…”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non ci sarà alcuna revoca del provvedimento dione dalla Lega di Antonello Formenti, Federico Lena e Roberto Mura, i tre‘ribelli’ del Pirellone, che dopo aver lasciato il gruppo consiliare lombardo ‘Lega perpremier’, sono stati ieri cacciati dal partito. Questa mattina, Matteo, a chi gli ha chiesto se intendesse dar seguito alla richiesta di Umbertodi revocare la misura disciplinare per i tre hasapere che tirerà dritto: “Chi sceglie di uscire da un movimento è libero di farlo ma fa una scelta”. Una presa di posizione che sottolineano fonti di via Bellerio conferma quanto previsto dallo statuto leghista (Lega perpremier) che prevede, all’art. 32 “l’one dalla Lega per ...

Il Sole 24 ORE

Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: agnese la bellaI casi di Covid - 19 registrati nelleventiquattro ore in Toscana sono 2.293 , che fanno crescere dello 0,1 per cento i contagi dall'inizio della pandemia: 321 dei nuovi positivi sono stati confermati con tampone molecolare e gli ... Ucraina ultime notizie. Kuleba: Non è ancora il momento per la mediazione. Nella notte abbattuti 10 ... Per la Juve è un momento delicato, sia in campo che fuori, e ai problemi già esistenti si aggiungono le critiche di un discusso ex giocatore.Il suo rendimento non è eccezionale. Attualmente si trovano al dodicesimo posto in classifica e hanno totalizzato: due vittorie, sette pareggi e tre sconfitte. L’ultima vittoria risale al 14 agosto ...