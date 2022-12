Perché Messi ce l' ha così tanto con l' arbitro Lahoz? Spunta un precedente

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha trascinato l' Argentina in semifinale con un assist delizioso e due rigore, uno ai tempi regolamentari e uno dopo i supplementari. È stato anche ammonito per proteste, in una partita a nervi ...

Sport Fanpage

Un impegno imponente per il nostro bilancio, ma che ci rende orgogliosiabbiamo dimostrato, ... i due terzi sono risorse regionali e altri 12 milioni sono statiin campo attraverso gli Fsc,...ha trascinato l' Argentina in semifinale con un assist delizioso e due rigore, uno ai tempi ... Avevamo paura prima della partitasapevamo com'era. Credo che la Fifa debba rivederlo: non ... Perché Messi cammina in giro per il campo durante le partite: è una tattica, funziona sempre