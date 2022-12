Napoli | si fingono carabinieri e gli perquisiscono casa | ma è un furto

(Di sabato 10 dicembre 2022) commenta Adue ladri si sono fintie hanno svaligiato ladi un imprenditore. Hanno fatto come in 'Ladro lui, ladra lei', il film del '58 dove Cencio (Alberto Sordi) fingendosi ...

ilmattino.it

commenta Adue ladri si sono finti carabinieri e hanno svaligiato la casa di un imprenditore. Hanno fatto come in 'Ladro lui, ladra lei', il film del '58 dove Cencio (Alberto Sordi) fingendosi un militare ...I rapinatori spesso vengono dae la polizia ha un archivio impressionante di fotografie che vengono mostrate alle vittime, che spesso riescono a riconoscere i banditi. Napoli, si fingono carabinieri e svaligiano casa di un noto imprenditore Hanno fatto come in «Ladro lui, ladra lei», il film del '58 dove Cencio (Alberto Sordi) fingendosi carabiniere mette a segno un colpo in una gioielleria romana. E così i ...E' accaduto al Vomero. I finti carabinieri hanno rubato alcuni orologi di valore e poi dopo aver sequestrato l'imprenditore lo hanno rilasciato in una campagna a pochi passi dal cimitero di Poggioreal ...