LIVE Sci alpino | Gigante Val d’Isere 2022 in DIRETTA | scatta la seconda manche | Simon Maurberger vuole sfruttare il n°1

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI SCIDALLE 10.30 E DALLE 13.30 12.44 Il norvegese Fabian Wilkens Solheim lascia subito tutto il suo vantaggio in alto, perde ancora nel muro, quindi chiude uscendo di scena anzitempo. Si prepara lo statunitense River Radamus (-0.26). 12.43 Lo svizzero Semyel Bissig lascia quasi un secondo nel tratto centrale e deve accontentarsi del quarto posto a 1.07. Tocca ora al norvegese Fabian Wilkens Solheim (25° con -0.23). 12.41 Il canadese Philp Trevor commette una serie di errori notevoli e finisce quarto a 1.25 da. Al cancelletto lo svizzero Semyel Bissig (-0.17). 12.40 Lo svizzero Gino Caviezel sbaglia troppo nel muro e chiude terzo a 61 centesimi. Al via ora il canadese ...

OA Sport

Per ora la nostra DIRETTAsi chiude qui, vi aspettiamo tra poco!12.30 Si sta lavorando ancora sulla pista. Qualche istante di attesa ulteriore. Condizioni ideali ora, visibilità perfetta e sole che illumina la pista. 12.28 Pochi istanti e si incomincia! Vicino ... LIVE Sci alpino, Gigante Val d'Isere 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, Odermatt vuole il bis, gli azzurri la rimonta SCI ALPINO - Segui la DIRETTA SCRITTA del gigante maschile di Val d'Isere e del gigante femminile in scena a Sestriere. Riflettori puntati sul campione Marco Od ...La diretta testuale del gigante maschile della Val d'Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.