Le principali differenze tra Noleggio Lungo Termine e Leasing | quando conviene uno e quando l’altro?

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nel mercato dell’automobilismo esistono tante alternative d’acquisto e di utilizzo di una vettura, in modo tale che ognuno possa individuare quella più adatta a sé in base alle proprie esigenze. A dire il vero la scelta tranon è solamente una questione di costi, ma anche e soprattutto di vantaggi, benefici e di esigenze strettamente personali. Ecco perché oggi cercheremo di comprendere quale sia la soluzione da preferire tra queste opzioni, tenendo conto del fatto che non esiste una risposta unica, ossia valida per tutti. In pratica aiuteremo chi legge a capire se traconvenga scegliere l’uno oin base a stile di vita, costi, vantaggi ed esigenze di mobilità. Cos’è il? Prima di ...