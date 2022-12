Guerra in Ucraina | abbattuti nella notte 10 droni kamikaze russi

... la battaglia dei robot da cucina I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche dellainNotizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Francesca Mannocchi e l'inviato di Repubblica Fabio Tonacci raccontano il conflitto incon Gerardo Greco. La grande scrittrice iraniana Nafisi discute di Nabokov ma anche dicol premio ...Per Putin è «inevitabile» trovare un accordo. Ma lo zar al tempo stesso attacca l'Occidente accusandolo di aver «trasformato l'Ucraina in ...Il governo di Kiev guarda con favore a un possibile ruolo della Santa Sede in una trattativa di pace ma “la triste verità è che non è ancora ...