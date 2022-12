Francia | giocatore colpisce l’arbitro con una gomitata | squalificato per 30 anni

(Di sabato 10 dicembre 2022) Esemplare decisione in, dove secondo quanto riporta l’Equipe, un calciatore dilettante è statoper trent’per aver colpitocon una. Durante il match tra Le Blanc e Fussy del 12 novembre, Aliu Costa, centrocampista della Guinea-Bissau, aveva aggredito il direttore di gara colpendolo in modo violento. Da qui la decisione di allontanarlo da questo sport per i prossimi trent’da parte del Comitato Disciplinare della Lega Centro-Valle della Loira, che ha voluto lanciare un segnale importante. SportFace.

Ha grande forza fisica, ha esplosività, è davvero uncompleto. Se è simile a me Non mi ... Vieira ha fatto anche un pronostico sul Mondiale: "Qual è la nazionale più forte La: ha ...'La più forte è laperché ha esperienza e un grande allenatore, ma molto dipenderà dalla ... Ha grande forza fisica, ha esplosività, è davvero uncompleto. Se è simile a me Non mi ...Come spesso accade alle grandi big europee a gennaio iniziano i rumors intorno a quei giocatori poco impiegati e considerati estranei al progetto squadre Anche quest’anno, solo con un po’ di anticipo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali Qatar 2022, oggi ultimi quarti: Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. DIRETTA ...