Dresda | uccide una donna e si barrica in un centro commerciale con alcuni ostaggi | poi muore

(Di sabato 10 dicembre 2022) 'La presa d'è finita - ha scritto la polizia su Twitter - . Non ci sono più situazioni pericolose'. In un successivo comunicato è stato scritto che 'nel corso dell'assalto e della liberazione ...

Intanto, in un appartamento diè stato trovato il cadavere di una donna, di 62 anni, probabilmente la madre dell'uomo. Il 40enne, secondo quanto riporta Bild, l'avrebbe uccisa prima di ...Terrore nel mall Altmarktgalerie. L'assalitore è entrato sparando colpi di arma da fuoco e si è rinchiuso in un negozio: liberati donna e bambino. Fallito l'assalto a una radio ...A Dresda un uomo si è barricato in un centro commerciale dove ha preso in ostaggio alcune persone, dopo aver ucciso una donna di 70 anni. Immediato l'intervento della polizia, che ha arrestato il 40en ...La polizia ha riferito che l'uomo di 40 anni è deceduto a causa delle ferite riportate dopo l'operazione di salvataggio della polizia.