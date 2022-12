Campionato | Tutta la D in campo domenica

Leggi su seriea24

(Di sabato 10 dicembre 2022) IlSerie D si avvicina al giro di boa con le partite della 15^ Giornata, la 17^ dei Gironi A e D, in programma11 dicembre alle 14.30. Un solo anticipo al sabato. AnticipoSabato 10 Dicembre alle 14.30 si gioca Seregno-Real Calepina (Girone B). Variazioni d’orarioAlle 14.00 prendono il via Ilvamaddalena-Tivoli, Palmese-Arzachena e Sorrento-Atletico Uri (G), alle 15.00 Castanese-Vado, Sanremese-Ligorna (A), Sarrabus Ogliastra-Cassino (G), Brindisi-Nardò, Altamura-Puteolana, Barletta-Matera (H) e S. Agata-Canicattì (I). Cambi diAlcione-Breno (B) si gioca al“Kennedy” di Milano, Levico Terme-Este (C) al“Mario Lona” di Lavis (Tn) e Afragolese-Fasano (H) al comunale di Cercola (Na).A porte chiuseLa partita del Girone F Vastese-Notaresco si gioca a porte chiuse per ...