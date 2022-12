Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ladideldigara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu la norvegese Marte Olsbu Røiseland davanti alla svedese Öberg e all’austriaca Lisa Theresa Hauser. Chi riuscirà ad imporsi in quest’edizione? Le nostre azzurre riusciranno a farsi valere? Ecco, di seguito, laevento dopo evento. IL CALENDARIO COMPLETO LADIDELJulia Simon (FRA) 310 Lisa Vittozzi (ITA) 242 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 245 Denise Herrmann-Wick 240 Marketa Davidova (CZE) 226 Elvira Oeberg (SWE) ...

FondoItalia.it

Il programma con gli orari e la diretta streaming della staffetta maschile di Hochfilzen 2022, seconda tappa delladel Mondo 2022/2023 di. Partirà Didier Bionaz in prima frazione, seguito da Tommaso Giacomel, David Zingerle e Daniele Faunerà, che ha esordito ieri indel Mondo. Appuntamento ...Johannes Boe guida la classifica didel mondo con 299 punti, davanti al connazionale Sturla Laegreid a quota 250 e al francese Emilien Jacquelin con 193 punti. Miglior azzurro è Giacomel con il ... Biathlon - Coppa Italia Fiocchi, a Forni Avoltri si impone Federica Sanfilippo. Ottima prova di Gautero, prima Aspiranti La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA 4X7.5 KM MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.40 Come seguire l’inseguimento femminile in tv/streaming – La cronaca della sprint femminil ...