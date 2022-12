X-Factor | vincono i Santi Francesi | la classifica completa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A trionfare X-sono stati i: ladella finale condotta da una bravissima Francesca Michielin Dopo una finale al cardiopalma in diretta dal Mediolanum Forum, ihanno trionfato l’edizione 2022 di X-condotta da una sorprendente Francesca Michielin. Una puntata finale decisamente ricca di emozioni e avvenimenti. I finalisti di questa edizione erano Beatrice Quinta, i, i Tropea e Linda. Ogni artista apparteneva a un giudice differente, ovvero i vari Dargen D’Amico, Rkomi (i vincitori sono della sua scuderia), Ambra Angiolini e Fedez. Per quest’anno la finale, trasmessa live dal Forum D’Assago, è andata in scena in modo diverso dal solito. Erano ...