Videogiochi in famiglia | party games per Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le festività natalizie sono indubbiamente un’ottima scusa per giocare aiin. Quale miglior modo per avvicinare tante generazioni diverse di un belgame? Qui ve ne elenco alcuni adatti a tutti i gusti! Mario Kart 8 Deluxe Come primo titolo come posso non consigliarvi la pietra miliare deiin? La saga di Mario Kart ha fatto passare a milioni di famiglie tantissimi momenti di svago e divertimento.Il gioco supporta fino a 8 giocatori, un numero perfetto per far giocare anche le famiglie più numerose. In più è un titolo veramente intuitivo, per cui nonni, zii e cugini piccoli non avranno problemi a imparare e a darvi anche del filo da torcere.Consiglio poi ai conoscitori della saga anche l’acquisto dei DLC per l’ultimo capitolo della serie disponibile su ...