Un Posto al Sole | scoppia l’amore tra i due protagonisti | i fan sono pazzi di gioia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I due amatissimidi Unalsiinnamorati sul set e, da allora, non sipiù separati. Il loro amore va a gonfie vele! La nota soap opera italiana ha saputo sin dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fan non posinfatti fare a meno di restare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Lunedì 12 dicembre 2022 , su Rai 3 , Unalci propone un'inedita perdita di controllo, un nuovo aspro confronto e un'amicizia che cresce... Vediamo dunque cosa accadrà a Upas : Nunzio (Vladimir Randazzo) è rimasto deluso da ...A Unal, proprio in questi giorni stiamo assistendo al consolidarsi della storia d'amore tra Diego Giordano (Francesco Vitiello) e Lia Longhi (Giuliana Vigogna): una relazione che sembra ...I due amatissimi protagonisti di Un Posto al Sole si sono innamorati sul set e, da allora, non si sono più separati. Il loro amore ...A Un posto al sole, proprio in questi giorni stiamo assistendo al consolidarsi della storia d'amore tra Diego Giordano (Francesco Vitiello) e Lia Longhi ...