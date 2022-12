Ultime Notizie Roma del 09-12-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina è arrivata al 89o giorno secondo Vladimir Putin un accordo sul Ucraina inevitabile leader del Cremlino Però anche affermato che le nazioni occidentali hanno trasformato Luca in una colonia e stanno sfruttando i cittadini come da macello e testa d’ariete contro la Russia gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni mentre loro diplomatici loro colleghi russi si sono incontrati a Istanbul secondo casa bianca e la crescente Cooperazione militare tra rustirante si sta trasformando in una partnership militare che costituisce una minaccia non solo per l’Ucraina ma per tutta la regione medio orientale ancora insulti per Alessandra Matteuzzi la 50 viene uccisa a Bologna dall’ex compagno calciatore ventisettenne Giovanni Padovani 26 agosto il 25 novembre la giornata ...