Ultime Notizie Roma del 09-12-2022 ore 07 | 10

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì 8 dicembre Buongiorno dal redazione al microfono Giuliano continua a pesare il caso Ocean Viking i nodi con l’Italia sulla questione delle migrazioni in particolare sulla applicazione del diritto non sono ancora sciolti a marcare la distanza mentre a Bruxelles ce l’hai gli affari interni con un capitolo espressamente riservata la delicata riforma del Trattato di Dublino e Parigi alla vigilia del Summit di Alicante che mette al tavolo i 9 paesi del Mediterraneo Elisa Torna sullaandato in scena nelle prime settimane di governo meloni non abbiamo visto ancora modifiche nella posizione delle autorità italiane sulla applicazione del diritto dello stato di Baviera No sono a Ponte della Presidenza francese Palazzo Chigi ad esempio che si è arrivato alcun invito ufficiale della segreteria di Macron per un incontro con ...

Denunciare la corruzione si può, si deve. E adesso sarà un po' più semplice. Il governo Meloni è pronto al giro di vite: oggi in Consiglio dei ministri sarà approvato il decreto che recepisce la ...Superare il meccanismo della redistribuzione dei migranti che 'non funziona e non ha mai funzionato'. Varare un sistema per i rimpatri gestito direttamente dall'Unione europea. Lanciare un grande ... Ucraina, ultime notizie. Più di mille missili contro i tralicci. Kiev, russi piazzano lanciarazzi in ... La riserva d'oro. Non c'è bisogno di attendere il borsino delle presenze o dei gol di questa stagione per conoscere cosa farà il Napoli con Giovanni Simeone: la scelta ...