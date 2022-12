Sui suicidi in carcere c’è un silenzio assordante Che fare? Non lasciamo soli i detenuti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Il mondo delsta vivendo un momento di particolare complessità e criticità”. Così si legge in apertura della ricerca suiindel Garante nazionale delle persone private della libertà. E i numeri testimoniano tragicamente questo difficile momento. Nei primi undici mesi del 2022 negli Istituti penitenziari sono decedute 194 persone, di cui ben 79 pero. Una cifra impressionante, di gran lunga superiore – come si legge nella relazione – alla media deiverificatisi nei nove anni precedenti, che è stata pari a 44. I numeri in questo caso non sono purtroppo freddi. O forse sono invece gelidi nella loro drammaticità. Nelle carceri italiane, in questo momento, sono recluse poco più di 56.000. In 79 si sono uccisi nell’anno in corso. Immaginiamo ...

