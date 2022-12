Regionali in Lazio e Lombardia | la decisione del Cdm | si vota in due giornate | 12 e 13 febbraio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il governo ha riportato a due i giorni perre. Laè stata assunta dal Consiglio dei ministri di oggi e la sua prima applicazione sarà alle prossimein: i cittadini potranno recarsi alle urne non più solo domenica 12, come immaginato finora, ma anche lunedì 13, fino alle 15. Il decreto elezioni, proposto dal premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, però, ripristina le duedi voto anche per Camera e Senato e per i consigli non solo, ma anche provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario. Si torna insomma complessivamente a quella formula più lunga che garantisce una maggiore possibilità di esercitare il diritto-dovere del voto, ma che nelle ultime tornate era stata ...