Pugile ucciso a Caserta | 21enne chiede scusa ai genitori

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sono pentito. Non volevo uccidere Gennaro e ora vivo con questo senso di colpa che mi opprime”. Sono le parole più toccanti pronunciate daldi Caivano (Napoli) Gabriel Ippolito davanti ai giudici togati e popolari della Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove il giovane è imputato per l’omicidio di Gennaro Leone, il18enne di San Marco Evangelistada una coltellata alla coscia durante una lite nella movida di via Vico, a, ad agosto del 2021. Ippolito, difeso dagli avvocati Angelo Raucci e Michela Ponticelli, ha deciso di non sottoporsi all’esame ma ha reso dichiarazioni spontanee, mediante le quali si è rivolto aidella vittima, costituitisi parte civile. “Chiedoai ...