Mondiali Qatar 2022 | il tabellone dei quarti di finale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono terminati ufficialmente oggi, con le ultime due sfide, gli ottavi dideidi calcio del. Una giornata sorprendente con la clamorosa eliminazione della Spagna ai rigori contro il Marocco. Nella serata, invece, il Portogallo ha vinto in scioltezza con la Svizzera, staccando il pass per ididella rassegna iridata. Adesso i calciatori e tutti gli spettatori si godranno due giorni di pausa e relax, per poi dare il via allo spettacolo deidi. Ildeidi, le date e gli orari delle partite Venerdì 9 dicembre 16.00 Quarto di1: CROAZIA vs BRASILE 2-1 ai rigori 20.00 Quarto di2: ...

Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di2022 . All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano Croazia e Brasile : calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo ...Primo quarto di finale di questi Mondiali, tra il Brasile favoritissimo per la vittoria del torneo e i vice-campioni del mondo. Avvio timido del Brasile che non riesce a sfondare la difesa croata. Il ...Il Brasile è stato eliminato dai Mondiali Qatar 2022. I verdeoro, dati da molti come i favoriti per la vittoria finale, non sono riusciti a superare la Croazia né in 120 minuti (1-1 il risultato, gol ...