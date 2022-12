(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Mondiale era iniziato con unacontro, su una valigetta di Louis Vuitton: "La vittoria è uno stato d'animo", posta su Instagram il portoghese. La foto fa il giro del mondo, diventa la più cliccata di sempre (60 milioni di like) in ambito sportivo. Poi il portoghese rincara la dose: "Se vinco la coppa contro l'Argentina segnando il gol decisivo mi ritiro all'istante". E tutti a fantasticare la finale del secolo, romanzesca chiusura di un cerchio irripetibile: quasi vent'anni di duopolio calcistico, roba da post-atleti. Oggi quella sfida è ancora possibile. Anche se i due goat in Qatar vivono un canto del cigno diametralmente opposto. Inimmaginabile alla vigilia del torneo. Riprendendo la metafora della foto, al momento siamo nel medio gioco: un po' come nella posizione scelta con ...

Il Foglio

Questa mattina uno dei dirigenti l'aveva chiamato per concordare i tempi per ladi domenica,di andata, a Castelbaldo contro il Castelbaldo 2021. Non ricevendo risposta, aveva ...Se riperterò la danza della tortora L'volta è arrivato il torcicollo, adesso temo si possa bloccare il ... L'ultima partita a scacchi di Messi e Ronaldo Iran-Stati Uniti le pagelle e il tabellino della partita. Ultimo turno per il Girone B: gli USA devono assolutamente vincere per sperare ...