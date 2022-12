L’Hellas fa il suo prezzo per Ilic | Lazio e Napoli ci provano

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Viste le numerose richieste pervenute per IvanVerona ha deciso di stabilire unfisso per chi volesse acquistare il suo cartellino. Già da tempo diverse società hanno bussato alla porta degli scaligeri per cercare di strappargli il centrocampista serbo. Su tutte,risultano le più interessate. I gialloblù non hanno mai chiuso ad un’eventuale cessione, vista soprattutto la possibilità di effettuare un’importante plusvalenza sul giocatore, riscattato per 7,5 milioni dal Manchester City nell’agosto del 2021. Hellas Veronasudel Verona: servono 25 milioni L’intenzione sarebbe, però, quella di cederlo in estate. L’addio a gennaio potrebbe ...