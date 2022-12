La riforma della giustizia per ora serve soprattutto a tenere insieme la destra

La vera sfida è far ripartire lavoro e stipendi In quest'ottica, notiamo che la flat tax incrementale è il vero game - changerfiscale. Ogni calcolo precedentemente fatto non tiene ...Via libera di Berlino alla ratifica del Mes, l'Italia resta l'unico Paesezona euro a non aver ancora approvato laAltra carezza del Terzo Polo nei confronti del governo. Il nuovo punto d’incontro tra l’asse Calenda-Renzi e l’esecutivo di Giorgia ...La Corte costituzionale tedesca ha fatto cadere questa mattina ogni ostacolo per il via libera dalla parte della Germania alla riforma del Trattato che regola il funzionamento del Meccanismo europeo ...