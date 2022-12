Infinity Pool | fuori il trailer della pellicola di Brandon Cronenberg

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un nuovo film sta per aggiungersi alle creazioni di. Si tratta died ilè già disponibile Mancano poco meno di due mesi al rilascio di un nuovo film, che gli amanti dell’horror potranno apprezzare. Si tratta di, una nuovache ha la firma di, figlio d’arte di David, celebre regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, nonché pioniere del genere body horror. Il nuovo film, che uscirà in America il 27 gennaio sembra contenere le giusta dose di adrenalina e orrore tipiche del genere. Scopriamo più nel dettaglio di che si tratta.: trama Il film ...

Al Sundance Film Festival, Brandon Cronenberg presenterà il suo ultimo film, Infinity Pool, un horror di nuova generazione del quale è stato da poco diffuso il trailer. Il pubblico ha altissime aspettative su questa pellicola, considerando che il regista è il figlio di David Cronenberg. Inquietudine, violenza e body horror: Brandon Cronenberg segue le orme del padre David, per il suo terzo lungometraggio, di cui è stato rilasciato il trailer. Protagonisti di questo avvincente e disturbante thriller sono Alexander Skarsgård, Cleopatra Coleman e Mia Goth.