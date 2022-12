Auto elettriche - Batterie | primo aumento dei prezzi in 10 anni

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Fino a poco tempo fa, tutti i costruttori facevano affidamento sulla riduzione dei costi per leper rendere più accessibili i propri veicoli elettrici. Peccato che negli ultimi mesi diversi fattori sfavorevoli abbiano portato gli accumulatori a subire costanti rincari: lo conferma, nella sua ultima ricerca, anche BloombergNEF, la quale ha registrato ildeidall'inizio delle sue valutazioni nel 2010 a causa dell'andamento delle materie prime. I dati. Idelleagli ioni di litio per tutte le applicazioni sono saliti a una media di 151 dollari per kilowattora (135,5 euro/kWh), il 7% in più rispetto al 2021. L'incremento è ancor più consistente per i soli veicoli elettrici, con una media di 138 dollari/kWh (131,17 euro/kWh), in crescita del 17% ...