Al Palasport si gioca Cisterna-Verona

(Di venerdì 9 dicembre 2022)DI LATINA – Undicesima giornata di Superlega Credem Banca, alscendono in campo Top Volleye WithU. Scontro decisivo per entrare a far parte delle otto finaliste per la Del Monte Coppa Italia. I laziali nell’incontro di sabato 10 dicembre, con inizio alle ore 17, saranno chiamati a fare risultato contro gli scaligeri che hanno in cassaforte il biglietto di partecipazione alla coppa. La Top Volley è settima in classifica con 14 punti, mentre Mozic e compagni sono quarti con 17 punti. La partita verrà diretta dalla coppia arbitrale Vagni Ilaria e Zavater Marco. L’incontro tra la Top Volleye la WitUverrà trasmessa in diretta su RaiSport e on line sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 17 di sabato 10 dicembre. Andrea ...