Ziliani | Juve come Armstrong | gli scudetti vanno tolti Ecco quanti ne avrebbe vinto Napoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Paolochiede che i novevinti dallavengano revocati. Anche Carl Alvino rilancia in post, appoggiando l’idea. Il giornalista commenta il casontus. Con i dirigenti bianconeri che devono difendersi dal punto di vista giudiziario, mentre il club potrebbe rispondere dal punto di vista sportivo.sulla vicenda scrive: “Noveconsecutivi vinti dallantus.da cancellarei Tour di. E da riassegnare ai secondi, retrocedendo i bari, perchè tutti ricordino“. Anche Carlo Alvino ha rilanciato il post scrivendo: “Non è mai tardi per fare la cosa giusta”. Il post di PaoloL'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

L' albo d'oro della serie A è da riscrivere. Almeno, per quel che concerne gli scudetti vinti da chi sarà giudicato colpevole di gravi reati finanziari. Ne è convinto Paolo, che in un post sul suo account Twitter fa il conto dei titoli che la società bianconera rischia di perdere per il suo coinvolgimento diretto nell'inchiesta su plusvalenze e stipendi. Nove i ...... 'Quindi Elkann si toglie lada una tasca e la mette nel portafoglio che ha nell'altra tasca'. Osserva invece Paolo, dopo il crollo in BorsaPaolo Ziliani torna a parlare della vicenda Juventus e lo fa attraverso i suoi account social ufficiali, sui quali scrive: "Il cerchio si chiude. De Sciglio dice la verità ai magistrati sulla finta ri ...Ziliani: «Gli scudetti della Juve vanno cancellati e riassegnati». Il nuovo attacco del giornalista ai bianconeri Il giornalista Paolo Ziliani via Twitter ha lanciato un nuovo attacco alla Juve. Nel m ...