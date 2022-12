Tredicesima | quando si paga? Le date per dipendenti pubblici e privati

Sky Tg24

La2022 verrà erogata per tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati a dicembre. I pensionati, invece, l'hanno già ricevuta sul cedolino dello scorso 1º dicembre. Si tratta ...Per la precisione nel contratto commercio si legge che laviene erogata entro la vigilia di Natale, quindi prima del 24 dicembrearriva Il calendario Per i dipendenti ... Tredicesima 2022, quando arriva e come si calcola. Domande e risposte Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Con il caro bollette e l'inflazione a livelli record l'arrivo della tredicesima per i lavoratori rappresenta una boccata d'ossigeno non indifferente. La mensilità aggiuntiva ...